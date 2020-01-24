Руководство Луганщины просит о заглушках для российского телевидения

Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай обратился к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой о мобильных комплексах для противодействия вражескому сигналу. По его словам, по всей линии разграничения слышно радио боевиков и российское телевидение.

Кроме того, инициировано выездное заседание СНБО по проблемам противодействия враждебному контенту и информационной реинтеграции Донбасса, сообщает Луганская облгосадминистрация.

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Информационную войну мы сегодня проигрываем. Вдоль линии разграничения слышен сигнал всех сепаратистских FM-радио. Аналогичная ситуация с российским телевидением,

– заявил Сергей Гайдай.

Во время совещания по проблемным вопросам защиты информационного пространства также обсуждались вопросы привлечения национальных вещателей для увеличения объемов украиноязычного контента.

Также была отмечена важность развития сети маломощного FM-вещания вдоль украинско-российской границы и вблизи линии разграничения.

Что еще известно о борьбе за защиту информпространства в Луганской области? На радио-телевизионной станции в Бахмутовке планируют установить ретранслятор, который будет распространять сигнал на временно оккупированную часть Луганской области.



Это позволит луганчанам с оккупированной территории смотреть проукраинские русскоязычные телеканалы: информационный UA:TV1 и развлекательный UA:TV2.