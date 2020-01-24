Керівництво Луганщини просить про заглушки для російського телебачення

Голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай звернувся до секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням про мобільні комплекси для протидії ворожому сигналу. За його словами, по усій лінії розмежування чути радіо бойовиків та російське телебачення.

Крім того, ініційоване виїзне засідання РНБО щодо проблем протидії ворожому контенту та інформаційної реінтеграції Донбасу, повідомляє Луганська облдержадміністрація.

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Інформаційну війну ми сьогодні програємо. Вздовж лінії розмежування чутний сигнал усіх сепаратистських FM-радіо. Аналогічна ситуація з російським телебаченням,

– заявив Сергій Гайдай.

Під час наради з проблемних питань захисту інформаційного простору також обговорювалися питання залучення національних мовників для збільшення обсягів україномовного контенту.

Також було наголошено на важливості розвитку мережі малопотужного FM-мовлення вздовж українсько-російського кордону та поблизу лінії розмежування.

Що ще відомо про боротьбу за захист інформпростору у Луганській області?На радіо-телевізійній станції у Бахмутівці планують встановити ретранслятор, який розповсюджуватиме сигнал на тимчасово окуповану частину Луганської області.



Це дозволить луганчанам з окупованої території дивитися проукраїнські російськомовні телеканали: інформаційний UA:TV1 та розважальний UA:TV2.