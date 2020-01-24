19:35
24 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хоакін Путін виганяє коміків з Росії. Нове покарання від РФ
      Вєсті Кремля
      21:21, 23 січня
      Вєсті.UA: Нова бійка Киви. Мендель знову блиснула розумом
      Вєсті.UA
      20:43, 23 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020

      Керівництво Луганщини просить про заглушки для російського телебачення

      424 Читать новость на русском
      Гайдай хоче протидіяти російській інформаційній окупації Луганщини / фото: Луганська ОДА

      Голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай звернувся до секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням про мобільні комплекси для протидії ворожому сигналу. За його словами, по усій лінії розмежування чути радіо бойовиків та російське телебачення.

      Крім того, ініційоване виїзне засідання РНБО щодо проблем протидії ворожому контенту та інформаційної реінтеграції Донбасу, повідомляє Луганська облдержадміністрація.

      До слова: Гібридна війна в соцмережах: за кого себе видають російські ФСБшники

      Інформаційну війну ми сьогодні програємо. Вздовж лінії розмежування чутний сигнал усіх сепаратистських FM-радіо. Аналогічна ситуація з російським телебаченням,
      – заявив Сергій Гайдай.

      Під час наради з проблемних питань захисту інформаційного простору також обговорювалися питання залучення національних мовників для збільшення обсягів україномовного контенту.

      Також було наголошено на важливості розвитку мережі малопотужного FM-мовлення вздовж українсько-російського кордону та поблизу лінії розмежування.

      Що ще відомо про боротьбу за захист інформпростору у Луганській області?На радіо-телевізійній станції у Бахмутівці планують встановити ретранслятор, який розповсюджуватиме сигнал на тимчасово окуповану частину Луганської області.

      Це дозволить луганчанам з окупованої території дивитися проукраїнські російськомовні телеканали: інформаційний UA:TV1 та розважальний UA:TV2.

      Кабмін схвалив постанову для старту програми доступних кредитів бізнесу: умови кредитування
      сьогодні
      9411
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики РНБО Олексій Данілов Новини Луганська Російська пропаганда Проросійські бойовики Війна на Донбасі Окуповані території
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 К чему привело молчание власти Китая о коронавирусе
      Блоги 121
      сьогодні , 18:39 Як китайці реагують на смертельний коронавірус: ексклюзивний коментар
      Богдан Мірошниченко 347
      23 січня , 13:56 У головному покерному онлайн-турнірі січня розіграють 1 000 000 гривень
      203
      сьогодні , 09:00 Як не отримати опіки та що робити, якщо це сталося
      258
      сьогодні , 18:00 Як у Європі: чому населення в Україні різко скоротилось
      344
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук