Гібридна війна в соцмережах: за кого себе видають російські ФСБшники

Росія не припиняє вести гібридну війну проти України та поширювати свою пропаганду у мережі. Так, у популярних соцмережах та месенджерах ФСБшники створюють псевдорадикальні та псевдонаціоналістичні спільноти.

З їх допомогою росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні. Про це інформує пресцентр СБУ у фейсбуці.

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Одному із активних кремлівських провокаторів громадянину РФ Сергію Жуку слідчі СБУ оголосили про підозру у посяганні на основи національної безпеки України,

– мовиться у повідомленні.

Так, цей чоловік адміністрував цілу низку підозрілих спільнот у соцмережах. Йдеться про такі групи як "Українські націонал – патріоти", "Верховна Рада 9-го скликання", "Правда про АТО і про майдан", де під виглядом патріотичних сил розміщував провокаційні та маніпулятивні матеріали.

"Наразі вдалося зібрати вичерпну доказову базу, що доводить причетність спецслужб РФ до діяльності цих спільнот. Крім того, після звернення СБУ до адміністрацій кількох соцмереж діяльність цих антиукраїнських груп була припинена", – додають українські правоохоронці.