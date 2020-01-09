19:06
9 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ребрендинг МЗС Росії. Мокра традиція космонавтів
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 січня
      Вєсті.UA. Жир: Аваков зупиняє путч Порошенка. Побрехеньки Медведчука
      Вєсті.UA
      17:42, 7 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Гібридна війна в соцмережах: за кого себе видають російські ФСБшники

      677 Читать новость на русском
      ФСБ РФ використовує популярні соцмережі для гібридної війни / Ілюстративне фото/ BBC

      Росія не припиняє вести гібридну війну проти України та поширювати свою пропаганду у мережі. Так, у популярних соцмережах та месенджерах ФСБшники створюють псевдорадикальні та псевдонаціоналістичні спільноти.

      З їх допомогою росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні. Про це інформує пресцентр СБУ у фейсбуці.

      Це цікаво: Як російські пропагандисти прориваються у Київ: відповідь прикордонників

      Одному із активних кремлівських провокаторів громадянину РФ Сергію Жуку слідчі СБУ оголосили про підозру у посяганні на основи національної безпеки України,
      – мовиться у повідомленні.

      Так, цей чоловік адміністрував цілу низку підозрілих спільнот у соцмережах. Йдеться про такі групи як "Українські націонал – патріоти", "Верховна Рада 9-го скликання", "Правда про АТО і про майдан", де під виглядом патріотичних сил розміщував провокаційні та маніпулятивні матеріали.

      "Наразі вдалося зібрати вичерпну доказову базу, що доводить причетність спецслужб РФ до діяльності цих спільнот. Крім того, після звернення СБУ до адміністрацій кількох соцмереж діяльність цих антиукраїнських груп була припинена", – додають українські правоохоронці.

       

      У РНБО заявили про три "закриті" версії авіакатастрофи в Ірані
      сьогодні
      8463
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Мережа ФСБ СБУ Російська пропаганда
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Аморальный хайп: две версии авиакатастрофы в Иране без существенного фактажа
      Злой Одессит 42
      сьогодні , 18:30 Новорічна промова Зеленського: чого не помітили українці
      Віталій Шабунін 779
      4 січня , 10:00 Коли одяг викликає алергію: як розпізнати та лікувати
      1217
      сьогодні , 18:07 У центрі Києві заборонили паркуватися на 19 вулицях: інфографіка
      Анастасія Зазуляк 1140
      сьогодні , 17:00 У Трампа не в захваті, що в Україні компетентний президент, – The Washington Post
      Світові Медіа 8806
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук