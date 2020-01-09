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      Гибридная война в соцсетях: за кого себя выдают российские ФСБшники

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      ФСБ РФ использует популярные соцсети для гибридной войны / Иллюстративное фото / BBC

      Россия не прекращает вести гибридную войну против Украины и распространять свою пропаганду в сети. Так, в популярных соцсетях и мессенджерах ФСБшники создают псевдорадикальные и псевдонационалистические сообщества.

      С их помощью россияне пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в фейсбуке.

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      Одному из активных кремлевских провокаторов гражданину РФ Сергею Жуку следователи СБУ объявили о подозрении в посягательстве на основы национальной безопасности Украины,
      – говорится в сообщении.

      Да, этот человек администрировал целый ряд подозрительных сообществ в соцсетях. Речь идет о таких группах как "Украинские национал-патриоты", "Верховная Рада 9-го созыва", "Правда об АТО и о майдане", где под видом патриотических сил размещал провокационные и манипуляционные материалы.

      "Удалось собрать исчерпывающую доказательную базу, которая обосновывает причастность спецслужб РФ к деятельности этих сообществ. Кроме того, после обращения СБУ в администрации нескольких соцсетей деятельность этих антиукраинских групп была приостановлена", – добавляют украинские правоохранители.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Российская пропаганда ФСБ Сеть
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