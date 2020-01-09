Гибридная война в соцсетях: за кого себя выдают российские ФСБшники

Россия не прекращает вести гибридную войну против Украины и распространять свою пропаганду в сети. Так, в популярных соцсетях и мессенджерах ФСБшники создают псевдорадикальные и псевдонационалистические сообщества.

С их помощью россияне пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в фейсбуке.

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Одному из активных кремлевских провокаторов гражданину РФ Сергею Жуку следователи СБУ объявили о подозрении в посягательстве на основы национальной безопасности Украины,

– говорится в сообщении.

Да, этот человек администрировал целый ряд подозрительных сообществ в соцсетях. Речь идет о таких группах как "Украинские национал-патриоты", "Верховная Рада 9-го созыва", "Правда об АТО и о майдане", где под видом патриотических сил размещал провокационные и манипуляционные материалы.

"Удалось собрать исчерпывающую доказательную базу, которая обосновывает причастность спецслужб РФ к деятельности этих сообществ. Кроме того, после обращения СБУ в администрации нескольких соцсетей деятельность этих антиукраинских групп была приостановлена", – добавляют украинские правоохранители.