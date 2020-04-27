Руководство сбежало, мы остались сами, – жительница общежития Вишневого о вспышке COVID-19

О ситуации в общежитии Вишневого, коррупционные схемы во время карантина, ослабление ограничений в Украине и положение, в котором оказался бизнес – в программе "После всего" рассказали жительница общежития Вишневого Оксана Коваленко, руководитель Департамента здравоохранения КОГА Максим Ионов, "слуга народа" Галина Третьякова и председатель союза защиты украинских предпринимателей Сергей Доротич.

Подробнее – читайте и смотрите в программе "После всего" на 24 канале.

К теме Страшно, но деваться некуда – житель общежития в Вишневом о жизни на изоляции

Коваленко подчеркнула, что местная власть делает все возможное, чтобы поддержать жителей общежития. Однако должна действовать в пределах своих полномочий, издает соответствующие приказы и распоряжения.

Руководство эти распоряжения вообще не выполняет. Мы сами все делаем, покупаем лампы... А они просто от нас убежали и препятствуют выполнению официальных указаний даже на уровне власти,

– заверила женщина.

И добавила, что местная власть, в частности, обеспечивает их продуктами, лекарствами и средствами личной гигиены. Однако она не может вмешиваться, например, в хозяйствования общежития.

"Руководство сбежало еще неделю назад. Я только сегодня (27 апреля – 24 канал) увидела господина Надуева. Приехал, чтобы установить унитаз. Это смешно звучит на всю страну, но, извините, это действительно так. Его приняли "за уши" и привели сюда руководители районного и городского советов", – отметила Коваленко.



В общежитии Вишневого произошла вспышка COVID-19 / Фото с телеграм-канала Teza

Она также отметила, что санитарные нормы в общежитии – нарушены. Во многих комнатах в течение длительного времени не включается свет, а горячую воду отключили уже давно.

Какова ситуация с коронавирусом в общежитии?

Среди 80 больных в общежитии Вишневого – 16 детей в возрасте до 17 лет, самой маленькой зараженной девочке всего пол года. COVID-19 обнаружили у 2 работников общежития: уборщицы и коменданта. Умершие – женщина и мужчина 47 лет.



Сейчас 3 жителей общежития находятся в больнице. Остальные больных – остались на самоизоляции в Вишневом. В общежитии ввели состояние особого передвижения. За соблюдением карантина следит Национальная гвардия.

Об освобождении Ионова

Недавно появилась информация о том, что руководителя Департамента здравоохранения Киевской ОГА Максима Ионова уволили. Однако, как чиновник сообщил 24 каналу, лично никаких заявлений он до сих пор не получал и сейчас находится в должности, по крайней мере до 4 мая.

Что чиновник считает причиной своего увольнения – читайте здесь.

Об ослаблении карантина в Украине

"Слуга народа" Галина Третьякова убеждена, что карантинные меры, введенные для борьбы с COVID-19 в Украине, является слишком нелиберальными. По ее словам, эксперты и политики нагнетают страх, используя статистику и европейские данные. Однако эти методологии не всегда являются отработанными, ведь цивилизация столкнулась с такой инфекцией впервые.

Какие карантинные ограничения, по ее мнению, нужно ослабить – читайте здесь.

О требованиях предпринимателей

Председатель союза защиты украинских предпринимателей Сергей Доротич подчеркнул, что власть нарушает равные правила ведения бизнеса, гарантированные статьей 42 Конституции. Ведь во время карантина крупные сети фактически монопольно получают сверхприбыли за свою деятельность. Зато микропредприниматель не может осуществлять такую деятельность, и закрыт на карантин.

Подробнее о требованиях предпринимателей к власти – читайте здесь.