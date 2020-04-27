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      Какие карантинные ограничения нужно ослабить в Украине: объяснение нардепки "Слуги народа"

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      Галина Третьякова
      Галина Третьякова / storage.realist.online

      В Украине карантинные мероприятия, которые сделаны для борьбы с COVID-19, слишком нелиберальны и власть могла бы снизить "градус".

      Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала народный депутат "Слуги народа" Галина Третьякова.

      Интересно Украина может полностью выйти из карантина быстрее, чем планировали, – Шмыгаль

      По ее мнению, могло бы работать метро. Однако тех, кто входит в него, должны обеспечить масками и перчатками бесплатно или предоставить возможность купить. Скверы и спортивные площадки могут работать и нет необходимости их ограничивать. Нужно только соблюдать социальную дистанцию.

      Более того, я отношусь к тем людям, которые считают, что каждый из нас ответственен за свое собственное здоровье. Каждый должен изменить стиль жизни с точки зрения использования антисептических мер, мытья рук, не прикасаться друг к другу,
      – сообщила Галина Третьякова.

      "Я считаю, что когда правительство и Офис Президента делает опрос и там 60-70% граждан поддерживают такое ​​жесткое поведение, то в этом случае сами, как общество, говорим о том, что мы боимся страха заболеть, страха умереть. Этот страх толкает нас на жесткие меры", – добавила Третьякова


      Галина Третьякова / 24 канал

      Она пояснила, что страх нагнетают эксперты и политики, используя статистику и европейские данные. Не всегда эти методологии отработаны, потому что цивилизация столкнулась с такого рода инфекцией впервые. Однако любой чиновник, который принимает решение, думает о том, не приведет ли мягкий сценарий к смерти людей.

      карантин до 11 травня
      Карантин в Украине продлится до 11 мая / Инфографика 24 канала

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Офіс Президента Слуга народа Новости политики
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