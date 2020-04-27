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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Які карантинні обмеження потрібно послабити в Україні: пояснення нардепки "Слуги народу"

      -
      Галина Третьякова
      Галина Третьякова / storage.realist.online

      В Україні карантинні заходи, які зроблені для боротьби з COVID-19, є занадто неліберальними й влада могла б знизити "градус".

      Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла народна депутатка "Слуги народу" Галина Третьякова.

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      На її думку, могло б працювати метро. Проте тих, хто входить до нього, мали б забезпечити масками та рукавичками безкоштовно або надати можливість купити. Сквери та спортивні майданчики можуть працювати й немає необхідності їх обмежувати. Потрібно тільки дотримуватися соціальної дистанції.

      Більше того, я відношуся до тих людей, які вважають, що кожен з нас відповідальний за своє власне здоров'я. Кожен має змінити стиль життя з точки зору використання антисептичних заходів, миття рук, не торкатися один до одного,
      – повідомила Галина Третьякова.

      "Я вважаю, що коли уряд та Офіс Президента робить опитування і там 60-70% громадян підтримують таку жорстку поведінку, то в цьому випадку самі, як суспільство, кажемо про те, що ми боїмося страху захворіти, страху померти. Оцей страх штовхає нас на жорсткі заходи", – додала Третьякова


      Галина Третьякова / 24 канал

      Вона пояснила, що страх нагнітають експерти і політики, використовуючи статистику та європейські дані. Не завжди оці методології відпрацьовані, бо цивілізація зіштовхнулася з такого роду інфекцією вперше. Проте будь-який урядовець, який приймає рішення, він думає про те, чи не призведе м'який сценарій до смертей людей.

      карантин до 11 травня
      Карантин в Україні триватиме до 11 травня / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Офіс Президента Карантин в Україні 2020 Слуга народу Новини політики
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