Які карантинні обмеження потрібно послабити в Україні: пояснення нардепки "Слуги народу"

В Україні карантинні заходи, які зроблені для боротьби з COVID-19, є занадто неліберальними й влада могла б знизити "градус".

Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла народна депутатка "Слуги народу" Галина Третьякова.

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На її думку, могло б працювати метро. Проте тих, хто входить до нього, мали б забезпечити масками та рукавичками безкоштовно або надати можливість купити. Сквери та спортивні майданчики можуть працювати й немає необхідності їх обмежувати. Потрібно тільки дотримуватися соціальної дистанції.

Більше того, я відношуся до тих людей, які вважають, що кожен з нас відповідальний за своє власне здоров'я. Кожен має змінити стиль життя з точки зору використання антисептичних заходів, миття рук, не торкатися один до одного,

– повідомила Галина Третьякова.

"Я вважаю, що коли уряд та Офіс Президента робить опитування і там 60-70% громадян підтримують таку жорстку поведінку, то в цьому випадку самі, як суспільство, кажемо про те, що ми боїмося страху захворіти, страху померти. Оцей страх штовхає нас на жорсткі заходи", – додала Третьякова



Галина Третьякова / 24 канал

Вона пояснила, що страх нагнітають експерти і політики, використовуючи статистику та європейські дані. Не завжди оці методології відпрацьовані, бо цивілізація зіштовхнулася з такого роду інфекцією вперше. Проте будь-який урядовець, який приймає рішення, він думає про те, чи не призведе м'який сценарій до смертей людей.



Карантин в Україні триватиме до 11 травня / Інфографіка 24 каналу