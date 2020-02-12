Руководству Всеукраинского аграрного совета объявили недоверие

Юридическая фирма "ОМП", основатель Всеукраинского аграрного совета (ВАС) публично выразила недоверие руководителям совета и призвала разобраться с делами организации на общем собрании.

Во время пресс-конференции в Укринформ 11 февраля, партнеры "ОМП" Николай Орлов и Кирилл Левтеров заявили, что руководители ВАС отошли от основных принципов деятельности ВАС и фактически действуют вопреки интересам украинских агропроизводителей.

В 2014 году мы вместе с единомышленниками, партнерами, коллегами создали Всеукраинский аграрный совет – общественная организация, основной целью которой было отстаивание интересов аграриев. Она создавалась, чтобы незаангажировано, аполитично, без кулуарных интересов донести голос аграриев во властные кабинеты, – сообщил Николай Орлов.

Главной задачей организации была защита интересов аграриев, в частности в юридической и налоговой сферах. По словам Лефтерова, ситуация начала кардинально меняться в 2018 году.

"Руководители ВАС начали играть в политику. Критиковать власть, а не строить мост с властью, как это планировалось. Подписывать меморандумы с, по нашему мнению, не до конца проукраинскими политическими силами и менять свою позицию", – отметил он.

Учредители убеждены, что деятельность руководителей организации неэффективна и дискредитирует ВАС. Так, деятельность Дикуна и Соколова стала причиной потери аграриями спец режима НДС, а постоянные информационные войны с бывшим Министерством аграрной политики и промышленности привели к блокированию дотаций фермерам в размере 1 млрд грн.

Впрочем, последней каплей, которая заставила основателей ВАС публично выразить недоверие Дикарю и Соколову, стала информация об их участии в судебном процессе де-факто на стороне российского ЕвроХима против Министерства экономики и Межведомственной комиссии по международной торговле. Как бы ни было странно, но по мнению учредителей – ВАС в этом процессе лоббирует интересы именно бизнеса из страны-агрессора.

"Мы вынуждены прибегать к такой публичности, чтобы пригласить к диалогу руководство ВАС. Мы писали письма, пытались связаться по телефону, приглашали на встречу. Но все наши приглашения остались без ответа", – объясняют свои действия партнеры "ОМП".

Так что Юридическая фирма ОМП, как основатель ВАС, требует созвать общее собрание чтобы заслушать отчет руководства в лице Дикуна и Соколова перед участниками ВАС, проанализировать финансовый отчет организации, и вынести на голосование вопрос недоверия руководству и переизбрание руководителей ВАС. Иначе подадут в суд.