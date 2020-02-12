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      Керівництву Всеукраїнської аграрної ради оголосили недовіру

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      Юридична фірма "ОМП", засновник Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) публічно висловила недовіру керівникам ради і закликали розібратися зі справами організації на загальних зборах.

      Під час прес-конференції в Укрінформ 11 лютого, партнери «ОМП» Микола Орлов та Кирило Левтеров заявили, що керівники ВАР відійшли від засадничих принципів діяльності ВАР і фактично діють всупереч інтересам українських агровиробників. 

      У 2014 році ми разом з однодумцями, партнерами, колегами створили Всеукраїнську аграрну раду - громадську організацію, основною метою якої було обстоювання інтересів аграріїв. Вона створювалася, щоб незаангажовано, аполітично, без кулуарних інтересів донести голос аграріїв до владних кабінетів, – повідомив Микола Орлов.

      Головним завданням організації був захист інтересів аграріїв, зокрема в юридичній та податковій сферах. За словами Лефтерова, ситуація почала кардинально змінюватися в 2018 році.

      "Керівники ВАР почали гратися в політику. Критикувати владу, а не будувати міст із владою, як це планувалося. Підписувати меморандуми із, на нашу думку, не до кінця проукраїнськими політичними силами і змінювати свою позицію", – зазначив він.

      Засновники переконані, що діяльність очільників організації неефективна та дискредитує ВАР. Так діяльність Дикуна та Соколова спричинила втрату аграріями спец режиму ПДВ, а постійні інформаційні війни з колишнім Міністерством аграрної політики та промисловості призвели до блокування дотацій фермерам в розмірі 1 млрд грн.

      Втім останньою краплею, яка змусила засновників ВАР публічно висловити недовіру Дикуну та Соколову, стала інформація про їхню участь у судовому процесі де-факто на стороні російського Єврохіму проти Міністерства економіки та Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі. Як би не було дивно, але на думку засновників – ВАР в цьому процесі лобіює інтереси саме бізнесу з країни-агресора.

      "Ми змушені вдаватися до такої публічності, щоб запросити до діалогу керівництво ВАР. Ми писали листи, намагалися зв'язатися по телефону, запрошували на зустріч. Але всі наші запрошення залишилися без відповіді", – пояснюють свої дії партнери "ОМП".

      То ж Юридична фірма ОМП, як засновник ВАР, вимагає скликати загальні збори щоб заслухати звіт керівництва в особі Дикуна і Соколова перед учасниками ВАР, проаналізувати фінансовий звіт організації, та винести на голосування питання недовіри керівництву і переобрання очільників ВАР. Інакше подадуть в суд.

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      Теги: Міністерство аграрної політики
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