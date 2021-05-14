Без масок на улице: в Румынии ослабят карантинные ограничения
В Румынии с 15 мая начнут смягчать карантинные ограничения, которые вводили для борьбы с COVID-19. Однако значительное ослабление карантина начнется в стране уже в июне.
Источник:G4Media.ro
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что власти уже готовятся к постпандемической ситуации. Как отметил глава государства, если все люди сделают прививку от коронавируса, то пандемия пойдет на спад и вскоре закончится.
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Что разрешат в Румынии
Жители Румынии с 15 мая уже не будут обязаны носить защитные маски в общественных местах. В частности, речь идет об улицах, скверах и парках. Однако это правило не будет действовать на ярмарках, рынках или станциях общественного транспорта. Также в стране отменят комендантский час.
Уже с 1 июня в Румынии разрешат проводить общественные и частные мероприятия. Например, свадьбы, крещения или праздничные трапезы на улице максимум с 70 людьми, а внутри – не более чем с 50 людьми.
Это смягчение обусловлено 2 чрезвычайно важными факторами – с одной стороны, развитием пандемии и, очевидно, измеряемым уровнем заболеваемости, с другой – уровнем вакцинации,
– подчеркнул Йоханнис.
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По словам президента Румынии, в течение лета в стране постепенно будут ослаблять карантинные ограничения. Однако уже в начале осени эти меры переоценят.
COVID-19 в Румынии: кратко
- В Румынии с начала пандемии COVID-19 обнаружили 1 070 605 случаев заболевания коронавирусом, что составляет около 5,6% от всего населения.
- По состоянию на 14 мая, от COVID-19 в стране умерли 29 413 человек.
- Кампания вакцинации в Румынии началась в декабре 2020 года. С тех пор прививки получили уже 3 750 015 человек.
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