Без масок на вулиці: у Румунії послаблять карантинні обмеження
У Румунії з 15 травня почнуть пом'якшувати карантинні обмеження, які запроваджували для боротьби з COVID-19. Однак значне послаблення карантину почнеться в країні вже у червні.
Джерело:G4Media.ro
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що влада вже готується до постпандемічної ситуації. Як зазначив глава держави, якщо всі люди зроблять щеплення від коронавірусу, то пандемія піде на спад і згодом закінчиться.
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Що дозволять в Румунії
Жителі Румунії з 15 травня вже не будуть зобов'язані носити захисні маски у громадських місцях. Зокрема, мовиться про вулиці, сквери та парки. Однак це правило не діятиме на ярмарках, ринках чи станціях громадського транспорту. Також в країні скасують комендантську годину.
Вже з 1 червня в Румунії дозволять проводити громадські та приватні заходи. Наприклад, весілля, хрещення або свткові трапези на вулиці максимум із 70 людьми, а всередині – не більше ніж з 50 людьми.
Це пом'якшення обумовлено 2 надзвичайно важливими факторами – з одного боку, розвитком пандемії й, очевидно, вимірюваним рівнем захворюваності, з іншого – рівнем вакцинації,
– наголосив Йоганніс.
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За словами президента Румунії, протягом літа в країні поступово послаблюватимуть карантинні обмеження. Однак вже на початку осені ці заходи переоцінять.
COVID-19 в Румунії: коротко
- У Румунії від початку пандемії COVID-19 виявили 1 070 605 випадків захворювання на коронавірус, що становить близько 5,6% від усього населення.
- Станом на 14 травня, від COVID-19 в країні померли 29 413 осіб.
- Кампанія вакцинації в Румунії почалася у грудні 2020 року. З того часу щеплення отримали вже 3 750 015 осіб.
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