У Румунії з 15 травня почнуть пом'якшувати карантинні обмеження, які запроваджували для боротьби з COVID-19. Однак значне послаблення карантину почнеться в країні вже у червні.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що влада вже готується до постпандемічної ситуації. Як зазначив глава держави, якщо всі люди зроблять щеплення від коронавірусу, то пандемія піде на спад і згодом закінчиться.

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Що дозволять в Румунії

Жителі Румунії з 15 травня вже не будуть зобов'язані носити захисні маски у громадських місцях. Зокрема, мовиться про вулиці, сквери та парки. Однак це правило не діятиме на ярмарках, ринках чи станціях громадського транспорту. Також в країні скасують комендантську годину.

Вже з 1 червня в Румунії дозволять проводити громадські та приватні заходи. Наприклад, весілля, хрещення або свткові трапези на вулиці максимум із 70 людьми, а всередині – не більше ніж з 50 людьми.

Це пом'якшення обумовлено 2 надзвичайно важливими факторами – з одного боку, розвитком пандемії й, очевидно, вимірюваним рівнем захворюваності, з іншого – рівнем вакцинації,

– наголосив Йоганніс.

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За словами президента Румунії, протягом літа в країні поступово послаблюватимуть карантинні обмеження. Однак вже на початку осені ці заходи переоцінять.

COVID-19 в Румунії: коротко