Впервые с начала пандемии: в Румынии максимум тяжелых больных COVID-19 в больницах
В Румынии число больных в тяжелом состоянии, которых госпитализировали с коронавирусом, достигло нового максимума. Это впервые с начала пандемии.
Источник:Digi24
По состоянию на 27 марта, в больницах всего находятся 12 332 пациента с коронавирусом. Из них 1 373 – в реанимации.
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Коронавирус в Румынии
- Так, за последние сутки зарегистрировали 5 869 новых случаев заражения. К сожалению, 162 человека умерли.
- До этого ситуация тоже была не из лучших – несколько дней показатели больных превышали отметку в 6 тысяч.
- Впрочем и это пока значительно меньше, чем самые высокие показатели осенью 2020 года, во время очередной волны болезни. Тогда регистрировали более 9 тысяч новых больных в сутки.
Что говорит правительство
Ранее в правительстве объявили, что не будут запрещать посещение богослужений на Пасху, несмотря на рост количества больных и возможный риск того, что больницы будут переполнены.
Карантин в Румынии
- Также на прошлой неделе карантин в стране усилили. А именно – ввели комендантский час от 20:00.
- Магазины закрываются после 18:00 в населенных пунктах с уровнем заболеваемости более 7,5 случаев COVID-19 на тысячу жителей.
- Эти же ограничения каждую пятницу, субботу и воскресенье будут действовать в регионах с заболеваемостью 4 случая на тысячу населения. При этом местные власти смогут вводить на своей территории дополнительные меры.
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