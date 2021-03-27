В Румынии число больных в тяжелом состоянии, которых госпитализировали с коронавирусом, достигло нового максимума. Это впервые с начала пандемии.

По состоянию на 27 марта, в больницах всего находятся 12 332 пациента с коронавирусом. Из них 1 373 – в реанимации.

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Коронавирус в Румынии

Так, за последние сутки зарегистрировали 5 869 новых случаев заражения. К сожалению, 162 человека умерли.

До этого ситуация тоже была не из лучших – несколько дней показатели больных превышали отметку в 6 тысяч.

Впрочем и это пока значительно меньше, чем самые высокие показатели осенью 2020 года, во время очередной волны болезни. Тогда регистрировали более 9 тысяч новых больных в сутки.

Внимание! Население Румынии примерно вдвое меньше, чем население Украины – приблизительно 20 миллионов человек.

Что говорит правительство

Ранее в правительстве объявили, что не будут запрещать посещение богослужений на Пасху, несмотря на рост количества больных и возможный риск того, что больницы будут переполнены.

Карантин в Румынии