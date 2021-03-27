У Румунії кількість хворих у важкому стані, яких ушпиталили з коронавірусом, досягла нового максимуму. Це вперше від початку пандемії.

Станом на 27 березня, у лікарнях загалом перебувають 12 332 пацієнтів з коронавірусом. Із них 1 373 – у реанімації. Зверніть увагу МОЗ вдруге за день оновило "червоні області": тепер їх 10 Коронавірус в Румунії Так, за останню добу зареєстрували 5 869 нових випадків заражень. На жаль, 162 людини померли.

До цього ситуація теж була не з найкращих – кілька днів показники хворих перевищували позначку у 6 тисяч.

Втім і це поки що значно менше, ніж найвищі показники восени 2020 року, під час чергової хвилі недуги. Тоді реєстрували понад 9 тисяч нових хворих за добу. Увага! Населення Румунії приблизно удвічі менше, ніж населення України – приблизно 20 мільйонів осіб. Що каже уряд Раніше в уряді оголосили, що не заборонятимуть відвідання богослужінь на Великдень, попри зростання кількості хворих та можливий ризик того, що лікарні будуть переповнені. Карантин у Румунії Також минулого тижня карантин у країні посилили. А саме – запровадили комендантську годину від 20:00.

Магазини зачиняються після 18:00 у населених пунктах з рівнем захворюваності понад 7,5 випадків COVID-19 на тисячу жителів.

Ці ж обмеження щоп'ятниці, щосуботи і неділі діятимуть у регіонах із захворюваністю 4 випадки на тисячу населення. При цьому місцева влада зможе запроваджувати на своїй території додаткові заходи.