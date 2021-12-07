Инцидент произошел вечером 4 декабря. По информации местных властей, соответствующий вызов поступил в экстренные службы примерно в 18:30.

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Прибывшие на вызов спасатели увидели раненых 28-летнего мужчину (имел травму руки и ноги) и 32-летнюю женщину (с травмированной ногой). Оба находились в сознании. Украинцев оперативно госпитализировали.

Украинские туристы поранились сами

Позже мэр города Синая уточнил, что туристы поранились сами – зверь их не трогал. Увидев большое животное, украинцы попытались как можно скорее убежать от него. Они перескакивали через забор с колючей проволокой и зацепились за него.

Мэр предположил, что медведица испугалась из-за петард, которые запускала рядом компания. Сейчас животное перемесят "в другое место", а его малыша передадут в Центр защиты животных.



Медведица со своим детенышем / Фото Prahova​

Министерство окружающей среды сделало заявление

Инцидент прокомментировали и в румынском Министерстве окружающей среды. В ведомстве не исключают, что нападение могли спровоцировать сами люди, когда приблизились к медвежонку слишком близко. Мол, нападение – это обычная реакция для матери-медведицы в случае угрозы для ее малыша.

Справка. По состоянию на 2021 год Румыния имеет самую большую популяцию бурых медведей во всей Европе: их там более 6 тысяч. В поисках пищи животные часто приходят в города.