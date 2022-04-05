В румынском Минздраве отметили, что пока нет необходимости употреблять йод. Однако гражданам выдадут таблетки, чтобы они были у них в запасе.

Заметьте ЕС усилит меры на случай химических, ядерных и биологических атак

Причина такого шага румынской власти – действия россиян на Запорожской и Чернобыльской АЭС и арсенал ядерного оружия, поскольку Россия уже открыто говорит о том, в каких случаях может применить его.

Кроме того, Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе – до сих пор под контролем российских оккупантов.

К аналогичным мерам прибегают Финляндия, Бельгия, Болгария и другие страны Европы.