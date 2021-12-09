В Министерстве внутренних дел сообщили, что Румыния обновила правила въезда на территорию страны в условиях пандемии COVID-19. Новые ограничения касаются и украинцев

Читайте также "Отправляет в могилы целые семьи": в Румынии худшая волна пандемии COVID-19

Новые правила въезда в Румынию

Согласно информации, предоставленной румынской стороной, попасть на территорию страны без необходимости прохождения 14-дневной изоляции по домашнему или задекларированному адресу станет труднее.

Так как, кроме сертификата о вакцинации, нужно будет предъявлять и сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста, полученный в течение последних 48 часов.

Новые ограничения начнут действовать в полночь 10 декабря 2021 года и продлятся до завершения суток 8 января 2022 года.

Ситуация с коронавирусом в Румынии: коротко

В Румынии продолжается четвертая волна коронавируса, которая стала худшей за время пандемии в стране.

По состоянию на 9 декабря COVID-19 там подтвердили у 178 953 местных жителей. Количество людей, которым удалось выздороветь, – 1 707 968, умерли – 57 360.

В стране также низкий уровень вакцинации. Сейчас прививки сделали 39% граждан.

В то же время правительство Румынии ослабило COVID-ограничения на период новогодних и рождественских праздников.

Обратите внимание! С 15 декабря условия въезда для украинцев меняет и Польша. Туристы из Украины обязаны будут предъявить отрицательный ПЦР или антиген-тест, сделанный не раньше чем за 24 часа до прибытия. Это правило распространяется и на полностью вакцинированных иностранцев. Также в Польше действует требование относительно обязательного 14-дневного карантина.

Кстати, как страны Европы спасаются от штамма Омикрон: смотрите видео