У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що Румунія оновила правила в'їзду людей на територію країни в умовах пандемії COVID-19. Нові обмеження стосуються й українців

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Нові правила в'їзду в Румунію

Відповідно до інформації, наданої румунською стороною, потрапити на територію країни без необхідності проходження 14-денної ізоляції за домашньою чи задекларованою адресою стане важче.

Адже, окрім сертифіката про вакцинацію, потрібно буде пред'являти і сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту, отриманий впродовж останніх 48 годин.

Нові обмеження почнуть діяти опівночі 10 грудня 2021 року та будуть чинними до завершення доби 8 січня 2022 року.

Ситуація з коронавірусом у Румунії: коротко

У Румунії триває четверта хвиля коронавірусу, яка стала найгіршою за час епідемії у країні.

Станом на 9 грудня COVID-19 там підтвердили у 1 78953 місцевих жителів. Кількість людей, яким вдалося одужати – 1 707 968, померли – 57 360.

У країні також низький рівень вакцинації. Наразі щеплення зробили 39% громадян.

Водночас уряд Румунії послабив COVID-обмеження на період новорічних та різдвяних свят.

Зверніть увагу! З 15 грудня умови в'їзду для українців змінює і Польща. Туристи з України зобов'язані будуть пред'явити негативний ПЛР або антиген-тест, зроблений не раніше ніж за 24 години до прибуття. Це правило поширюється й на повністю вакцинованих іноземців. Також в Польщі діє вимога щодо обов'язкового 14-денного карантину.

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