Так, румунській владі вдалося переконати щепитися від COVID-19 менше 36% населення.
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Медпрацівники та чиновники пояснюють низький рівень вакцинації кількома факторами:
- недовірою до влади;
- релігійними переконаннями, що глибоко вкоренилися;
- потоком дезінформації, яка поширюється через соцмережі.
Ситуація у лікарнях країни
У найбільшому медичному закладі столиці – Університетській лікарні Бухареста, де лікують пацієнтів з коронавірусом, складна ситуація. В морг, розрахований на 15 тіл, надійшло 41.
На кожній каталці лежав чорний пластиковий пакет з померлим від інфекції. Тіла, що не помістилися, заповнювали коридор зовні, а зсередини моргу долинали крики рідних загиблих.
Коли я починала працювати, я ніколи не думала, що переживу щось подібне. Я ніколи не думала, що може статися така катастрофа, що ми відправлятимемо в могили цілі сім'ї,
– сказала медсестра Клаудіу Іоніта.
Кількома поверхами вище всі ліжка, окрім одного, у розширених відділеннях були зайняті.
Коронавірус У Румунії: коротко
- захворіли 1 766 987 людей;
- одужали 1 653 179 пацієнтів;
- померли 55 386 громадян.