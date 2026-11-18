Данные о землетрясении опубликовали Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) и Геологическая служба США (USGS). 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Землетрясение в Румынии произошло 18 ноября, его ощутили в Украине: что известно?

Первые подземные толчки зафиксировали в 02:48 по местному времени ночью 18 ноября 2026 года в Румынии. Эпицентр стихии находился в 13 километрах к западу и юго-западу от коммуны Нережу в уезде Вранча и в 65 километрах от города Бузеу.

Также известно, что эпицентр находился на значительной глубине – 140 километров, что является типичным явлением для этого сейсмоактивного региона. Благодаря такой большой глубине разрушительная энергия рассеялась на огромную площадь.

С одной стороны, это позволило избежать катастрофических последствий непосредственно над эпицентром. С другой – сделало толчки очень ощутимыми за сотни километров от него, в частности в целом ряде областей Украины от Одесской до Киевской.

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Землетрясение разбудило жителей Бухареста, Ясс, Констанцы и других городов. Колебания отчетливо ощущались на всей территории соседней Молдовы, в частности в столице Кишиневе, а также в приграничных областях Болгарии. На данный момент жертв или серьезных повреждений инфраструктуры нет.

Интересно, что автоматическая система оповещения Android Earthquake Alerts System от компании Google разослала пользователям смартфонов экстренные уведомления, указав предварительную магнитуду на уровне 6,3 или даже 6,5.

Землетрясения такой силы в этой зоне считаются потенциально разрушительными, поэтому такие цифры мгновенно вызвали серьезное беспокойство среди населения. Впрочем, международные системы остановились на отметке магнитуды 5,3.

Стоит отметить, что это ночное землетрясение стало самым сильным сейсмическим явлением на территории Румынии за весь 2026 год. Предыдущий рекорд года принадлежал толчкам 19 октября в том же регионе с магнитудой 4,5 на глубине 124 километра. Также сейсмическая активность наблюдалась 26 февраля.

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Для сравнения – в 2024 году самым мощным было сентябрьское землетрясение с магнитудой 5,4. При этом сейсмологи постоянно напоминают, что специфическая зона Вранча способна генерировать и более опасные события магнитудой свыше 7, как это уже случалось в трагические 1940 и 1977 годы.