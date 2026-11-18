Про землетрус опублікували дані Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) та Геологічна служба США (USGS). 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Adv

популярні відео

Землетрус у Румунії стався 18 листопада, його відчули в Україні: що відомо?

Перші підземні поштовхи зафіксували о 02:48 за місцевим часом вночі 18 листопада 2026 року у Румунії. Епіцентр стихії розташовувався за 13 кілометрів на захід та південний захід від комуни Нережу у повіті Вранча та за 65 кілометрів від міста Бузеу.

Також відомо, що епіцентр пролягав на значній глибині – 140 кілометрів, що є типовим явищем для цього сейсмоактивного регіону. Завдяки такій великій глибині руйнівна енергія розсіялася на величезну площу.

З одного боку, це дозволило уникнути катастрофічних наслідків безпосередньо над епіцентром. З іншого – зробило поштовхи дуже відчутними за сотні кілометрів від нього, зокрема у цілій низці областей України від Одеської до Київської.

Реклама

Землетрус розбудив жителів Бухареста, Ясс, Констанци та інших міст Коливання чітко відчули на всій території сусідньої Молдови, зокрема у столиці Кишиневі, а також у прикордонних областях Болгарії. Жодних жертв чи серйозних пошкоджень інфраструктури на цей час немає.

Цікаво, що автоматична система попередження Android Earthquake Alerts System від компанії Google надіслала користувачам смартфонів екстрені сповіщення, вказавши попередню магнітуду на рівні 6,3 або навіть 6,5.

Землетруси такої сили у цій зоні вважають потенційно руйнівними, тож такі цифри миттєво спровокували серйозне занепокоєння серед населення. Утім, міжнародні системи зупинилися на позначці магнітуди у 5,3.

Варто зазначити, що цей нічний землетрус став найсильнішим сейсмічним явищем на території Румунії за весь 2026 рік. Попередній рекорд року належав поштовхам 19 жовтня у тому ж регіоні з магнітудою 4,5 на глибині 124 кілометри. Також сейсмічна активність була 26 лютого.

Для порівняння, у 2024 році найпотужнішим був вересневий землетрус із показником 5,4. При тому сейсмологи постійно нагадують, що специфічна зона Вранча здатна генерувати й небезпечніші події магнітудою понад 7, як це вже траплялося у трагічні 1940 та 1977 роки.