Румыния хочет построить в Украине газовый узел

Румынская газотранспортная компания Transgaz заявила о своем желании построить в Украине третью сетевую точку, которая станет новой веткой газопровода от Гереешть в Румынии в Серет на границе с Украиной.

Об этом сообщает Рrofit.ro. Читайте также: Молдова может отказаться от российского газа Отмечается, что общий объем инвестиций оценивается в 125 миллионов евро, а срок ввода в эксплуатацию – 7 лет.



Издание отмечает, что это может рассматриваться как поиск альтернатив для трубопровода Болгария – Румыния – Венгрия – Австрия (BRUA) для экспорта газа с месторождений Черного моря. Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". 5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное сообщение "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа из-за Стокгольмского арбитража.