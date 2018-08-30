Румыния хочет построить в Украине газовый узел
Румынская газотранспортная компания Transgaz заявила о своем желании построить в Украине третью сетевую точку, которая станет новой веткой газопровода от Гереешть в Румынии в Серет на границе с Украиной.
Об этом сообщает Рrofit.ro.
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Отмечается, что общий объем инвестиций оценивается в 125 миллионов евро, а срок ввода в эксплуатацию – 7 лет.
Издание отмечает, что это может рассматриваться как поиск альтернатив для трубопровода Болгария – Румыния – Венгрия – Австрия (BRUA) для экспорта газа с месторождений Черного моря.
Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". 5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное сообщение "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа из-за Стокгольмского арбитража.
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