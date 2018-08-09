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Румыния сократила бюджет президента

26 Читати новину українською
Клаус Йоханнис
Клаус Йоханнис / uk.wikipedia.org

Бюджет государственных органов, разведывательных служб и министерств энергетики и иностранных дел также сократился.

Об этом информирует Politico.

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Румынское правительство продолжает борьбу с президентом Йоханнисом, сократив бюджет его офиса на 20%.

Правительство во главе с премьер-министром от социал-демократов Виорикой Денчиле решил сократить бюджет офиса президента на 2 300 000 евро в рамках пересмотра бюджета на 2018 год. Правительство отмечает, что офис Йоханниса не тратил выделенные на него средства.

Пресс-секретарь президента Мадалина Добровольськи сообщила, что администрация обязалась потратить 80% своего бюджета на это время. Она назвала ложным обвинение, что администрация не тратит выделенные ей средства.

Сокращение бюджета является лишь одной из многих попыток парламентского большинства уменьшить роль президента.

Теги: Новости политики Румыния
Источник: 24 Канал
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