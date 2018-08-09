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Румунія скоротила бюджет президента

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Клаус Йоганніс
Клаус Йоганніс / uk.wikipedia.org

Бюджет державних органів, розвідувальні служби та міністерство енергетики і закордонних справ, також скоротився.

Про це інформує Politico.

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Румунський уряд продовжує боротьбу з президентом Йоханнісом, скоротивши бюджет його офісу на 20%. 

Уряд на чолі з прем'єр-міністром від соціал-демократів Віоріка Денчіле вирішив скоротити бюджет офісу президента на 2 300 000 євро в рамках перегляду бюджету на 2018 рік. Уряд зазначає, що офіс Йоганніса не витрачав виділені на нього кошти.

Прес-секретар президента Мадаліна Добровольські повідомила, що адміністрація зобов'язалася витратити 80% свого бюджету на цей час. Вона назвала помилковим звинувачення, що адміністрація не витрачає виділені для неї кошти.

Скорочення бюджету є лише однією з багатьох спроб парламентської більшості зменшити роль президента.

Теги: Новини політики Румунія
Джерело: 24 Канал
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