Скандал у Румунії: на будинку письменника та жертви Освенціма з'явились антисемітські гасла

Появу антисемітських написів на будинку лауреата Нобелівської премії Елі Візеля румунська громадськість розцінила як злочин проти людяності, а поліція – як кримінальний.

Про це повідомило інформагентство Associated Press.

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Невідомі поки зловмисники залишили образливі коментарі на будинку Елі Візеля у місті Сигіт на північному заході Румунії. Будинок є історичною пам'яткою.



Один з написів закидає Візелю, що то "був у пеклі з Гітлером"

Румунська група з моніторингу та боротьби з антисемітизмом і Національний інститут вивчення Голокосту в Румунії імені Елі Візеля назвали цей вчинок актом вандалізму проти пам'яті жертв Голокосту, а також закликали провести ретельне розслідування.



Елі Візель – в'язень Освенціму та автор мемуарів про перебування у "таборах смерті"

Візель і його родина були депортовані у 1944 році в Освенцим, де його мати і сестра загинули. Самому майбутньому письменнику вдалося вижити. Візель помер у 2016 році. У книзі "Ніч" він розповів про власний досвід перебування у "таборах смерті" Освенціма і Бухенвальда. Нобелівську премію миру письменник отримав у 1986 році.