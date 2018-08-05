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Скандал в Румынии: на доме писателя и жертвы Освенцима появились антисемитские лозунги

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Антисемитизм в Румынии
Антисемитизм в Румынии / Фото из открытых источников

Появление антисемитских надписей на доме лауреата Нобелевской премии Эли Визеля румынская общественность расценила как преступление против человечности, а полиция – как криминал.

Об этом сообщило информагентство Associated Press.

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Неизвестные пока злоумышленники оставили оскорбительные комментарии на доме Эли Визеля в городе Сигет на северо-западе Румынии. Дом является историческим памятником.

Одна из надписей обвиняет Визеля, что тот "был в аду с Гитлером"

Румынская группа по мониторингу и борьбе с антисемитизмом и Национальный институт изучения Холокоста в Румынии имени Эли Визеля назвали этот поступок актом вандализма против памяти жертв Холокоста, а также призвали провести тщательное расследование.

Эли Визель – узник Освенцима и автор мемуаров о пребывании в "лагерях смерти"

Визель и его семья были депортированы в 1944 году в Освенцим, где его мать и сестра погибли. Самому будущему писателю удалось выжить. Визель умер в 2016 году. В книге "Ночь" он рассказал о собственном опыте пребывания в "лагерях смерти" Освенциме и Бухенвальде. Нобелевскую премию мира писатель получил в 1986 году.

Теги: Криминальные новости Румыния
Источник: 24 Канал
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