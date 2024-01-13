Движение через пункт, расположенный напротив украинского КПП "Порубное", заблокировано. Усложнение движения может возникнуть с обеих сторон границы.
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Причины блокирования неизвестны
В Госпогранслужбе сообщили, что неизвестно, почему румынские фермеры блокируют границу с Украиной. Также неизвестно, сколько это продлится.
В то же время в ГНСУ отметили, что пока значительная очередь не сформировалась.
На выезд из Украины в еОчереди зарегистрировано 825 автомобилей,
– говорится в сообщении.
Пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов не блокируется.
Польские власти запретили акции на украинской границе
- Блокада украинской границы польскими перевозчиками и фермерами нанесла Украине большой ущерб. Местные власти пошли на шаг, который должен сделать такое развитие событий в будущем невозможным. Пункт пропуска "Медыка – Шегини" блокировали едва ли не чаще всего. Местные власти сообщили, что разрешения на проведение акции не давали. Даже больше – теперь есть документ, который не позволяет проводить такие действия.
- Польские перевозчики хотели блокировать движение грузовиков из Украины в период с 15 января по 15 марта. Разрешения они не получили, поэтому пункт пропуска должен остаться открытым для фур.
- Сторонники ультраправого политика Рафала Меклера, представляющего протестующих, хотят игнорировать запрет власти и начать блокаду без разрешения. Сам Меклер пока боится делать такие категоричные заявления.