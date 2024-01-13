Движение через пункт, расположенный напротив украинского КПП "Порубное", заблокировано. Усложнение движения может возникнуть с обеих сторон границы.

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Причины блокирования неизвестны

В Госпогранслужбе сообщили, что неизвестно, почему румынские фермеры блокируют границу с Украиной. Также неизвестно, сколько это продлится.

В то же время в ГНСУ отметили, что пока значительная очередь не сформировалась.

На выезд из Украины в еОчереди зарегистрировано 825 автомобилей,

– говорится в сообщении.

Пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов не блокируется.

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