Синод Румынского патриархата отказался менять процедуру крещения младенцев. Жители страны пытались добиться, чтобы во время таинства священники больше не погружали детей в воду, а лишь обливали ею малышей.

Во время крещения младенца в городке Сучава 31 января 2021 года священник нарушил ряд правил безопасности, и младенец наглотался воды.

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Ребенка немедленно госпитализировали. Медики попытались побороться за его жизнь. Однако реанимационные мероприятия и аппарат ИВЛ не помогли, в ночь на 1 февраля младенец умер.

Представители церкви признали, что во время таинства священник неправильно держал ребенка. Кроме того, он погружал младенца лицом вверх, а не вниз.

Жителей Румынии поразила трагедия. Люди зарегистрировали петицию с требованием изменить процедуру крещения. За несколько дней ходатайство подписали более 50 тысяч человек.

Реакция Синода

Синод Румынского патриархата заявил, что изменение процедуры таинства выходит за пределы компетенции отдельной Поместной Церкви.

Обязанность Румынской Православной Церкви – оставаться в общении и догматическом (доктринальном), литургическом (сакраментальном) и каноническом (дисциплинарном) единстве со Вселенской Православной Церковью,

– говорится в сообщении.

В то же время священники перед Крещением младенцев теперь должны опрашивать родителей и крестных о состоянии здоровья детей.

Кроме того, во время обучения на богословских факультетах и в семинариях будут уделять больше внимания практике 3 погружений во время крещения.

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