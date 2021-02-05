Священник утопил младенца во время крещения: жуткие детали
В Румынии 31 января священник во время крещения случайно утопил младенца. Малыш ушел из жизни после нескольких часов борьбы в ночь на 1 февраля.
Источник:Ziardesuceava.ro
Трагедия произошла в городе Сучава в церкви Святых Константина и Елены.
Актуально ДТП в Одессе: пьяный водитель-мажор сбил двоих детей
Детали
- Ребенку исполнилось 6 недель, когда его принесли в храм на крещение.
- Однако во время церемонии младенец наглотался воды.
- У малыша остановилось сердце.
- В церковь сразу вызвали медиков из больницы.
- Ребенка госпитализировали. В реанимации малыша подсоединили к аппарату ИВЛ.
- Однако в ночь на 1 февраля младенец умер.
- Детали трагедии выясняют правоохранители.
- Полиция открыла уголовное дело.
Поделиться новостью