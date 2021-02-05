В Румынии 31 января священник во время крещения случайно утопил младенца. Малыш ушел из жизни после нескольких часов борьбы в ночь на 1 февраля.

Трагедия произошла в городе Сучава в церкви Святых Константина и Елены. Актуально ДТП в Одессе: пьяный водитель-мажор сбил двоих детей Детали Ребенку исполнилось 6 недель, когда его принесли в храм на крещение. Однако во время церемонии младенец наглотался воды. У малыша остановилось сердце. В церковь сразу вызвали медиков из больницы. Ребенка госпитализировали. В реанимации малыша подсоединили к аппарату ИВЛ. Однако в ночь на 1 февраля младенец умер. Детали трагедии выясняют правоохранители. Полиция открыла уголовное дело.