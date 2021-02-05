У Румунії 31 січня священник під час хрещення випадково втопив немовля. Малюк пішов з життя після декількох годин боротьби у ніч на 1 лютого.

Трагедія сталася у місті Сучава у церкві Святих Костянтина і Олени. Актуально ДТП в Одесі: п’яний водій-мажор збив двох дітей Деталі Дитині виповнилося 6 тижнів, коли її принесли до храму на хрещення. Однак під час церемонії немовля наковталося води. У малюка зупинилося серце. До церкви відразу викликали медиків з лікарні SMURD. Дитину госпіталізували. У реанімації малюка під'єднали до апарату ШВЛ. Однак у ніч на 1 лютого немовля померло. Деталі трагедії з'ясовують правоохоронці. Поліція відкрила кримінальну справу.