Священник втопив немовля під час хрещення: моторошні деталі
У Румунії 31 січня священник під час хрещення випадково втопив немовля. Малюк пішов з життя після декількох годин боротьби у ніч на 1 лютого.
Джерело:Ziardesuceava.ro
Трагедія сталася у місті Сучава у церкві Святих Костянтина і Олени.
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Деталі
- Дитині виповнилося 6 тижнів, коли її принесли до храму на хрещення.
- Однак під час церемонії немовля наковталося води.
- У малюка зупинилося серце.
- До церкви відразу викликали медиків з лікарні SMURD.
- Дитину госпіталізували. У реанімації малюка під'єднали до апарату ШВЛ.
- Однак у ніч на 1 лютого немовля померло.
- Деталі трагедії з'ясовують правоохоронці.
- Поліція відкрила кримінальну справу.
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