Зеленский отметил, что каждый подобный визит является важным сигналом солидарности с украинским народом. Поддержка со стороны Румынии важна для Украины.

Обратите внимание ВСУ начинают переход на оружие НАТО – Кулеба

Ценим оборонную поддержку Румынии, гуманитарную помощь и четкую позицию в отношении санкционной политики. Рассчитываем на поддержку будущего Украины в ЕС,

– подчеркнул Зеленский.

Подробности встречи Шмыгаля и Чуке

Шмыгаль рассказал, что находится на постоянной связи с румынским коллегой с начала полномасштабной войны России с Украиной.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что Россия целенаправленно совершает геноцид украинского народа в центре Европы. Итого страну-оккупанта необходимо остановить.

Шмыгаль отметил, что румынский народ чувствует боль украинцев и стоит рядом в битве.

Мы благодарны за усилия румынского правительства совместно с ЕС по созданию и функционированию на территории Румынии хабов для международной помощи Украине,

– подчеркнул Шмигаль.

Новость дополняется

Важно – Зеленский встретился с Николае Чуке: смотрите видео