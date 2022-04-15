Зеленский добавил, что древний Чернигов, которому более 1000 лет и видел немало захватчиков и войн, заслуживал мир и спокойствие, информирует 24 канал.

Стоит отметить Россия признала, что ракетный крейсер "Москва" затонул.

Зеленский о разрушении Чернигова

Президент Украины подчеркнул, что в 21 веке этот город заслуживал мир, однако пришла Россия с худшим, что Чернигов переживал за всю историю своего существования.

Со времен той Руси, на связь с которой Россия когда-то претендовала. Теперь и этот миф сожжен. Русь не разрушала бы сама себя. С ней это делали чужаки. Ордынцы и другие захватчики. Вот кто пришел сегодня на нашу землю,

– добавил Зеленский.

Украинский гарант добавил, что и воюют они так же: ради издевательств и грабежей. Зеленский подчеркнул, что благодаря Богу, ВСУ и народу Украины нам удалось отстоять большую часть страны.