Николай Петренко, с которым долгие годы вела бизнес меценат Людмила Русалина, признался в своей причастности к заказным уголовным делам против женщины.

Об этом 9 июля во время круглого стола на тему "Бизнес под прицелом: почему украинскому бизнесу все чаще грозит опасность?", который состоялся в пресс-центре "Стоп коррупции", заявила сама Русалина.

"Месяц назад после моей пресс-конференции мой партнер Николай Петренко в присутствии моего адвоката Елены Фроловой поздно вечером сообщил, что за заказными делами стоит он. У него есть ручной карманный следователь, который полностью выполняет его распоряжения. В присутствии моего адвоката с требованием подписать он передал документы, которыми меня полностью устраняют из моего бизнеса. И сказал, что если я их подпишу, то его следователь закроет уголовные дела и все будет хорошо", – рассказала она.

Русалина добавила, что травля с помощью угроз и заказных уголовных дел с целью завладения ее бизнесом продолжается уже четвертый год.