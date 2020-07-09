Микола Петренко, з яким довгі роки вела бізнес меценатка Людмила Русаліна, зізнався у своїй причетності до замовних кримінальних справах проти жінки.

Про це 9 липня під час круглого столу на тему "Бізнес під прицілом: чому українському бізнесу все частіше загрожує небезпека?", який відбувся в пресцентрі "Стоп корупції", заявила сама Русаліна.

"Місяць тому після моєї пресконференції мій партнер Микола Петренко в присутності мого адвоката Олени Фролової пізно ввечері повідомив, що за замовними справами стоїть він. У нього є ручний кишеньковий слідчий, який повністю виконує його розпорядження. У присутності мого адвоката з вимогою підписати, він передав документи, якими мене повністю усувають з мого бізнесу. І сказав, що якщо я їх підпишу, то його слідчий закриє кримінальні справи і все буде добре", – розповіла вона.

Русаліна додала, що цькування за допомогою погроз і замовних кримінальних справ з метою заволодіння її бізнесом триває вже четвертий рік.