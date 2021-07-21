Жители Русановки, которые стали свидетелями инцидента, шутили о том, что у них открыли новый фонтан. Сейчас на месте происшествия работают коммунальщики.
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В результате инцидента никто не пострадал.
Улица не успела превратиться в реку
- Авария на участке снабжения горячей водой произошла 21 июля в Киеве на улице Миколайчука около 17:00.
- Прорыв трубы произошел в месте, где нет асфальта, поэтому никаких тяжелых предметов поток воды в воздух не поднял.
- Коммунальщики быстро перекрыли поставки воды и приехали на место инцидента.
Сколько времени займет у специалистов ремонт проблемного участка труб, пока неизвестно.
Смотрите видео прорыва трубы на Русановке: