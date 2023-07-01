Руслана Ригованова назначили временным исполняющим обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения еще 28 июня. Тем временем уже 1 июля пресс-служба Минобороны Украины сообщила об отстранении.

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Отстранение произошло сразу после появления контроверсионного рода информации об указанном лице. В настоящее время проводится внутренняя проверка об отдельных фактах, которые обнародовали,

– говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что о результате сообщат уже в ближайшее время.

Почему Ригованова отстранили

В Ґрунт заявили, что говорится о причастности Ригованова к дерибану парка "Голосеевский" в Киеве. Говорится, что, будучи на должности главы отдела рекреации и заместителя директора нацпарка, он подписал ряд рекреационных соглашений с людьми, захватившими часть парка. За это время территорию существенно повредили.

Кроме того, отметили: есть информация, что Ригованов принимал участие в российских пропагандистских ток-шоу и продвигал там на радость пропагандистам антиукраинские тезисы.

"Далее Рыгованов стал сторонником Радикальной партии Ляшко и даже участвовал в президентских выборах как технический кандидат", – говорится в сообщении.

Кроме того, в 2019 году внимание привлекло несоответствие доходов Ригованова. Тогда он внес залог в размере более 2 миллионов гривен. Между тем, в декларации указал более 80 тысяч зарплаты.

Заметьте! Сам Рыгованов подчеркнул, что принимал участие в российских ток-шоу вроде бы для того, чтобы доносить правду и отстаивать позицию украинских жителей Донбасса.