Как рассказывает Максим Козицкий, идея принта возникла в стенах Львовской ВГА. А над ее реализацией работал бренд "Авиация Галичины".
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Футболки не для продажи
Их создали специально для того, чтобы поблагодарить людей, которые делают вклад в победу Украины над орками. Осталось еще три десятка,
– добавил Козицкий.
Он отметил, что их имели возможность получить первые 30 человек, поддержавших ВСУ. Для этого глава Львовской ОВА оставил реквизиты. Поскольку публикация появилась более 9 часов назад, то есть подозрения, что донаты на украинскую армию отправили гораздо больше людей. Вы, кстати, тоже можете помочь нашим бойцам.
Счета для перевода благотворительных взносов:
- Гривна. Номер счета UA083052990000026009011025841
- Евро. Номер счета UA733052990000026006041015330
- Доллар. Номер счета UA843052990000026006011015069
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