Як розповідає Максим Козицький, ідея принту виникла у стінах Львівської ВЦА. А над її реалізацією працював бренд "Авіація Галичини".

Читайте також "Доброго вечора, ми з України": 13 інстаграм-магазинів одягу з крилатими фразами війни

Футболки не для продажу

Їх створили спеціально для того, щоб подякувати людям, які роблять вклад у перемогу України над орками. Залишилося ще три десятки,

– додав Козицький.

Принт "THE President" – алюзія на Ернесто Че Гевару. Лише у нашому випадку на ньому зображений президент Володимир Зеленський у береті з тризубом.

Він зазначив, що їх мали можливість отримати перші 30 людей, які підтримали ЗСУ. Для цього глава Львівської ОВА залишив реквізити. Оскільки публікація з'явилася понад 9 годин тому, то є підозри, що донати на українську армію відправили значно більше людей. Ви, до слова, теж можете допомогти нашим бійцям.

Рахунки для переказу благодійних внесків:

Гривня. Номер рахунку UA083052990000026009011025841

Євро. Номер рахунку UA733052990000026006041015330

Долар. Номер рахунку UA843052990000026006011015069

Варте уваги – Нічне звернення Зеленського за 14 квітня: дивіться відео