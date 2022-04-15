Як розповідає Максим Козицький, ідея принту виникла у стінах Львівської ВЦА. А над її реалізацією працював бренд "Авіація Галичини".
Читайте також "Доброго вечора, ми з України": 13 інстаграм-магазинів одягу з крилатими фразами війни
Футболки не для продажу
Їх створили спеціально для того, щоб подякувати людям, які роблять вклад у перемогу України над орками. Залишилося ще три десятки,
– додав Козицький.
Він зазначив, що їх мали можливість отримати перші 30 людей, які підтримали ЗСУ. Для цього глава Львівської ОВА залишив реквізити. Оскільки публікація з'явилася понад 9 годин тому, то є підозри, що донати на українську армію відправили значно більше людей. Ви, до слова, теж можете допомогти нашим бійцям.
Рахунки для переказу благодійних внесків:
- Гривня. Номер рахунку UA083052990000026009011025841
- Євро. Номер рахунку UA733052990000026006041015330
- Долар. Номер рахунку UA843052990000026006011015069
Варте уваги – Нічне звернення Зеленського за 14 квітня: дивіться відео