Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео Руслана Требушкина.

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Что за скандальное заявление о Покровске от Требушкина

Мужчина заявил, что гражданские и военные на Донбассе хотят мира. Но Зеленский хочет войны.

Требушкин привел пример людей, которые не уехали из Донецкой области и живут в Покровске и Мирнограде, несмотря на то, что в этих городах нет воды и тепла. Он пояснил: люди вынуждены так поступать, чтобы их дома не разграбили.

"Они надеются на мир. Общаясь с этими всеми жителями, я слышу от всех "мира, мира, мира". Но статистика говорит о другом. Статистика, которую приводит наш президент, говорит о том, что большинство украинцев хочет войны. Уважаемые жители Покровской общины, жители Донбасса, напишите свои комментарии. Вы хотите мира или хотите продолжения боевых действий и выхода на границы (1991 года, – 24 Канал)? Чего хотите вы?" – высказался Требушкин.

Руслан Требушкин обращается к Зеленскому: смотрите видео

Он объяснил: спрашивает мнение общества не просто так. Ведь обращается к Зеленскому.

Владимир Александрович, жители Покровской громады хотят мира. Большинство жителей Украины хочет мира. Люди не хотят воевать, они устали. Те же военные, которые давно на передовой, кого давно не меняли (то есть не проводили ротации, – 24 Канал), – они хотят домой. Они хотят, чтобы вы подарили мир. Владимир Александрович, мы в вас верим. Заключайте мир и дайте людям пожить,

– завершил речь Требушкин.

Особой циничности его обращению придают кадры военных и изображение стелы на въезде в Донецкую область. А на протяжении всего видео звучит "Мелодия" Мирослава Скорика.

Люди в комментариях откликнулись на призыв высказаться. Их возмутил русский язык обращения. Еще жители поставили Требушкину несколько вопросов. Например, на каких условиях он видит мир и где находится сейчас, ведь из общины он давно уехал. Некоторые сказали, что от обращения пахнет выборами. "Консерва вскрылась", – заметил еще один пользователь, тегнув СБУ.

Интересно, что последние сообщения на странице Требушкина датированы 2023 и 2022 годом, и это репосты. На его фейсбук-странице не указано место жительства.

Какой статус Руслана Требушкина сейчас

В видео Требушкин называет себя то мэром Покровской общины, то мэром Покровска. Но Требушкин находится в простое из-за создания Покровской городской военной администрации.

Туда его отправил 30 сентября 2022 года начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк – до прекращения или отмены военного положения в Украине или до отдельного распоряжения начальника Покровской ГВА.

Требушкин пообещал дать комментарий журналистам "Суспільне Донбас" в начале марта.

Покровская ГВА отреагировала на его заявление. Там напомнили, что Требушкин находится в простое. Руководство военной администрации поддерживает президента и правительство Украины в стремлении к скорейшему миру.

Сегодня, когда президент Украины Владимир Зеленский совместно с командой на международной арене бьются за лучшие для страны условия завершения войны, а наши защитники и защитницы ежедневно несмотря на боль, страх и смертельную опасность бьют оккупантов, мы не имеем права идти на уступки перед безответственными политическими внушениями, быть малодушными и лелеять уныние,

– написали в ГВА.

Наконец, там призвали жителей громады не поддаваться на манипуляции. Ведь судьба и Покровской громады, и Украины зависит от устойчивости, единства и поддержки ВСУ.