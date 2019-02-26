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      Руслан Кошулинский требует создать ВСК относительно импичмента президента

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      Руслан Кошулинский требует создать ВСК относительно импичмента президента
      Руслан Кошулинский требует создать ВСК относительно импичмента президента

      Заместитель председателя партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский требует от правоохранительных органов немедленно возбудить уголовное производство в отношении организованной преступной группировки Свинарчука-Гладковского, которая действовала под прикрытием президента Украины и во время войны разворовывала средства, направленные на вооружение армии.

      Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

      "Фигуранты дела должны быть задержаны и заключены по статье 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена". Предупреждаю руководство правоохранительных органов о персональной ответственности в случае, если государственные изменники убегут из Украины", – написал он.

      Руслан Кошулинский также требует от народных депутатов создать временную следственную комиссию относительно импичмента президента в связи с фактами коррупции высших должностных лиц государства.

      "Призываю всех патриотов Украины мобилизоваться и задержать предателей", – подытожил он.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики ВО "Свобода" Руслан Кошулинский
      Источник: 24 Канал
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