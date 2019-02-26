Руслан Кошулинский требует создать ВСК относительно импичмента президента

Заместитель председателя партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский требует от правоохранительных органов немедленно возбудить уголовное производство в отношении организованной преступной группировки Свинарчука-Гладковского, которая действовала под прикрытием президента Украины и во время войны разворовывала средства, направленные на вооружение армии.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Фигуранты дела должны быть задержаны и заключены по статье 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена". Предупреждаю руководство правоохранительных органов о персональной ответственности в случае, если государственные изменники убегут из Украины", – написал он.

Руслан Кошулинский также требует от народных депутатов создать временную следственную комиссию относительно импичмента президента в связи с фактами коррупции высших должностных лиц государства.

"Призываю всех патриотов Украины мобилизоваться и задержать предателей", – подытожил он.