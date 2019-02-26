Руслан Кошулинський вимагає створити ТСК щодо імпічменту президента

Заступник голови партії ВО "Свобода" Руслан Кошулинський вимагає від правоохоронних органів невідкладно порушити кримінальне провадження щодо організованого злочинного угруповання Свинарчука-Гладковського, яке діяло під прикриттям президента України та в час війни розкрадало кошти, спрямовані на озброєння армії.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.



"Фігуранти справи мають бути затримані та ув'язнені за статтею 111 Кримінального кодексу України "державна зрада". Застерігаю керівництво правоохоронних органів про персональну відповідальність у разі, якщо державні зрадники втечуть з України", – написав він.



Руслан Кошулинський також вимагаю від народних депутатів створити Тимчасову слідчу комісію щодо імпічменту президента у зв'язку з фактами корупції найвищих посадових осіб держави.



"Закликаю всіх патріотів України мобілізуватись і затримати зрадників", – підсумував він.