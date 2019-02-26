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      Руслан Кошулинський вимагає створити ТСК щодо імпічменту президента

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      Руслан Кошулинський вимагає створити ТСК щодо імпічменту президента
      Руслан Кошулинський вимагає створити ТСК щодо імпічменту президента

      Заступник голови партії ВО "Свобода" Руслан Кошулинський вимагає від правоохоронних органів невідкладно порушити кримінальне провадження щодо організованого злочинного угруповання Свинарчука-Гладковського, яке діяло під прикриттям президента України та в час війни розкрадало кошти, спрямовані на озброєння армії.

      Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

      "Фігуранти справи мають бути затримані та ув'язнені за статтею 111 Кримінального кодексу України "державна зрада". Застерігаю керівництво правоохоронних органів про персональну відповідальність у разі, якщо державні зрадники втечуть з України", – написав він.

      Руслан Кошулинський також вимагаю від народних депутатів створити Тимчасову слідчу комісію щодо імпічменту президента у зв'язку з фактами корупції найвищих посадових осіб держави.

      "Закликаю всіх патріотів України мобілізуватись і затримати зрадників", – підсумував він.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Руслан Кошулинський ВО "Свобода"
      Джерело: 24 Канал
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