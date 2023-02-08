По данным журналистов, такое решение 6 февраля единогласно приняли все шесть членов комиссии. Габриелян является детективом-военным, который расследовал дело в отношении Олега Татарова.
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Что известно об исключении Габриэляна из отбора
Руслан Габриелян занимал 2-е место в рейтинге конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро. Но за неимением 5-летнего руководящего опыта его исключили из конкурса.
6 февраля на рассмотрение комиссии был вынесен вопрос о несоответствии кандидата требованию закона Украины "О НАБУ" относительно его 5-летнего руководящего опыта – это произошло в разгар конкурса, когда кандидат уже успешно сдал тесты на законодательство и логические задачи и занял второе место в рейтинге 22-х финалистов,
– говорится в сообщении.
Объяснил позицию по просьбе конкурсной комиссии Офис генпрокурора. Там заявили, что не считают руководящей одну из должностей, которую указал в автобиографии Габриелян. Речь идет о должности прокурора отдела прокуратуры Южного региона Украины.
Сам Руслан Габриелян не согласен с этим решением. По его словам, согласно его функциональным обязанностям, за ним закреплялись две прокуратуры:
- Днепропетровская;
- Запорожская.
Я осуществлял руководство в подчиненных прокуратурах гарнизонов. Проводил проверки, оказывал профессиональную помощь по противодействию коррупции в военной сфере. Это все записано в соответствующем документе, на который я ссылался, когда расписывал, что это руководящий стаж,
– заявил Габриелян.
Он также сказал, что очень расстроен из-за прекращения участия, однако обжаловать решение не будет. Однако детектив-военный обратился в конкурсную комиссию с просьбой обратиться в прокуратуру Южного региона и истребовать полный письменный ответ относительно его руководящего стажа.
В ответ по просьбе Габриэляна первый проректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Николай Кучерявенко, который является главой комиссии, сказал, что, по его мнению, "у комиссии есть вся информация".
Что известно о Габриэляне и деле Татарова
- Речь идет о растрате во время строительства квартир для Нацгвардии, в которые фигурировал Татаров. В декабре 2020 года ему сообщили о подозрении в причастности к взяточничеству.
- Впоследствии в Офисе Президента выразили сомнение, что заместителю председателя ОП Олегу Татарову сообщили о подозрении легитимным образом. По данным NV, Татаров избегает подозрения, поэтому ее оставили по месту его работы, передав в канцелярию ОП.
- В НАБУ объясняли, что указанное лицо может быть причастно к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 миллионом гривен Национальной гвардии Украины.
- Этим делом занимался и Руслан Габриелян, находившийся в группе детективов НАБУ. После полномасштабного вторжения детектива добровольно мобилизовали.