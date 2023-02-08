По данным журналистов, такое решение 6 февраля единогласно приняли все шесть членов комиссии. Габриелян является детективом-военным, который расследовал дело в отношении Олега Татарова.

Заметьте Зеленский анонсировал назначение директора НАБУ

Что известно об исключении Габриэляна из отбора

Руслан Габриелян занимал 2-е место в рейтинге конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро. Но за неимением 5-летнего руководящего опыта его исключили из конкурса.

6 февраля на рассмотрение комиссии был вынесен вопрос о несоответствии кандидата требованию закона Украины "О НАБУ" относительно его 5-летнего руководящего опыта – это произошло в разгар конкурса, когда кандидат уже успешно сдал тесты на законодательство и логические задачи и занял второе место в рейтинге 22-х финалистов,

– говорится в сообщении.

Объяснил позицию по просьбе конкурсной комиссии Офис генпрокурора. Там заявили, что не считают руководящей одну из должностей, которую указал в автобиографии Габриелян. Речь идет о должности прокурора отдела прокуратуры Южного региона Украины.

Сам Руслан Габриелян не согласен с этим решением. По его словам, согласно его функциональным обязанностям, за ним закреплялись две прокуратуры:

Днепропетровская;

Запорожская.

Я осуществлял руководство в подчиненных прокуратурах гарнизонов. Проводил проверки, оказывал профессиональную помощь по противодействию коррупции в военной сфере. Это все записано в соответствующем документе, на который я ссылался, когда расписывал, что это руководящий стаж,

– заявил Габриелян.

Он также сказал, что очень расстроен из-за прекращения участия, однако обжаловать решение не будет. Однако детектив-военный обратился в конкурсную комиссию с просьбой обратиться в прокуратуру Южного региона и истребовать полный письменный ответ относительно его руководящего стажа.

В ответ по просьбе Габриэляна первый проректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Николай Кучерявенко, который является главой комиссии, сказал, что, по его мнению, "у комиссии есть вся информация".

Обратите внимание! По данным Офиса генпрокурора, в конкурсе принимают участие по меньшей мере два кандидата: начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта ОГП Юрий Белоусов (в рейтинге на 20-м месте) и прокурор отдела предотвращения правонарушений в органах прокуратуры управления внутренней безопасности Генеральной инспекции Опишняк (в рейтинге – на 16-м месте). На первом месте – Руслан Кравченко, руководитель Бучанской окружной прокуратуры Киевской области. По состоянию на 7 февраля в конкурсе на должность директора НАБУ участвовал 21 кандидат.

Что известно о Габриэляне и деле Татарова