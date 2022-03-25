Работники ЦПИ подготовили подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов от оккупантов. Проходите и читайте только официальную информацию.
Обратите внимание Мощный митинг в Софии опроверг фейк Кремля, что "болгары не поддерживают Украину"
Оккупанты в Мариуполе распространяют информацию, что Украина бросила город на произвол судьбы, Запорожье – не принимает беженцев, а Одесса – уже российская. Это – дезинформация!
На оккупированных территориях враг пытается ввести в обращение собственную валюту. Он считает, что это усложнит отношения нашего государства с его гражданами. Это – манипуляция!
Вице-премьер России предупредил Европу об отсутствии альтернативы российскому газу. Он назвал полный отказ от этого энергоносителя "апокалиптическим сценарием". Это – манипуляция!
Минобороны России показало схему "контроля США биологических лабораторий в Украине". Там якобы фигурируют миллиардер Джордж Сорос и сын Джо Байдена Хантер. Это – фейк!
Обратите внимание – Зеленский обратился к Европейскому совету и народам Европы: видео