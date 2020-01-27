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      Россиянка засунула в стиральную машинку своего новорожденного ребенка

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      Мать подозревают в убийстве собственного новорожденного ребенка / e1.ru

      Российские правоохранители расследуют возможное убийство матерью своего ребенка в городе Талица Свердловской области.

      О трагедии сообщил супруг 31-летней россиянки, после того, как увидел свою жену в крови, информирует E1.ru.

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      Сама женщина утверждает, что ее дочь родилась мертвой, потому что роды были преждевременными. Правоохранители открыли уголовное дело относительно убийства новорожденного ребенка.

      Официально эти обвинения еще не подтвердили. Однако, следователи допускают, что после родов мать постирала ребенка в стиральной машинке. Судмедэкспертиза определит причину смерти младенца.

      31-летняя женщина вместе с мужем воспитывает троих детей. Сейчас она госпитализирована и находится под охраной.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Дети и несовершеннолетние Криминал Новости России Криминальные новости
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