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      Росіянка засунула в пральну машинку свою новонароджену дитину

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      Матір підозрюють у вбивстві власної новонародженої дитини / e1.ru

      Російські правоохоронці розслідують можливе вбивство матір'ю своєї дитини в місті Талица Свердловської області.

      Про трагедію повідомив чоловік 31-річної росіянки, після того, як побачив свою дружину в крові, повідомляє E1.ru.

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      Сама жінка стверджує, що її донька народилася мертвою, бо пологи були передчасними. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за вбивство новонародженої дитини.

      Офіційно ці звинувачення ще не підтвердили. Однак, слідчі допускають, що після пологів мати випрала дитину в пральній машинці. Судмедекспертиза визначить причину смерті немовляти.

      31-річна жінка разом із чоловіком виховує трьох дітей. Наразі вона госпіталізована і перебуває під охороною.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Росії Кримінальні новини Діти і неповнолітні
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