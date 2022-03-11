"Трофейную" технику будут использовать военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады.

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Теперь танки есть на вооружении не только у танковых подразделений, но и у пехотинцев.

Российские танки не смогли проехать по украинским распаханным полям и застряли. Экипажи врага в панике под обстрелами украинских защитников бросили совершенно новую технику,

– говорится в сообщении пехотинцев.

Подразделение ВСУ уже начало использовать танки и будет применять их в столкновениях против врага.

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