О том, что российскую военную колонну удалось остановить, сообщили 11 марта. Также обнародовали фото уничтоженной и захваченной техники.

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Пытаются восстановить пути обеспечения

В сообщении отметили, что противники всеми силами и средствами пробуют вернуть пути логистического обеспечения собственных подразделений. Это обусловлено тем, что оккупанты терпят значительные потери и не могут продвигаться дальше.

Наши защитники не позволяют им этого сделать, понимая, что без топлива и продуктов питания войско оккупанта обречено на гибель,

– отметили украинские военные.

Разбитая колонна оккупантов и их вещи / Фото ОК "Север"

На фото видно, что наши воины уничтожили не весь транспорт. Поэтому, по всей вероятности, теперь часть топлива пойдет наоборот в защиту нашей земли от захватчиков.

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Читайте текст сообщения Оперативного командования "Север":

Враг всеми силами и средствами пробует вернуть пути логистического обеспечения собственных подразделений. Но наши защитники не позволяют им этого сделать, понимая, что без топлива и продовольствия войско оккупанта обречено на гибель. Другого шанса на нашей земле мы им не дадим.

Верьте в своих защитников!

Вместе – к победе!