Про те, що російську військову колону змогли зупинити, повідомили 11 березня. Також оприлюднили фото знищеної та захопленої техніки.

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Намагаються відновити шляхи забезпечення

У повідомлені зауважили, що вороги всіма силами та засобами намагаються відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів. Це зумовлено тим, що окупанти зазнають значних втрат і не можуть просуватися далі.

Наші захисники не дозволяють їм цього зробити, розуміючи, що без палива та продуктів харчування військо окупанта приречене на загибель,

– зазначили українські військові.

Розбита колона окупантів і їхні речі / Фото ОК "Північ"

На фото помітно, що наші воїни знищили не весь транспорт. Тому, ймовірно, тепер частина палива піде навпаки на захист нашої землі від загарбників.

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Читайте текст допису Оперативного командування "Північ":

Ворог всіма силами та засобами намагається відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів. Але наші захисники не дозволяють їм цього зробити, розуміючи, що без палива та продуктів харчування військо окупанта приречене на загибель. Іншого шансу на нашій землі ми їм не дамо.

Вірте у своїх захисників!

Разом - до перемоги!