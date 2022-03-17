Так, 17 марта военные сбили беспилотный летательный аппарат России типа Орлан-10.

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Братчук рассказал, что российский флот начал оказывать психологическое давление на украинские системы обороны.

Российский Черноморский флот выстроился и начал делать нервы Одессе-маме... Это был способ психологического давления на нас всех с целью, чтобы наши системы обороны открыли свои позиции,

– отметил он.

В то же время он отметил, что враг до сих пор боится приближаться, а когда все-таки подойдет ближе – будет обезврежен. А сегодня во время своего "демонстрационного построения" российские корабли и вовсе понесли потери – украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

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