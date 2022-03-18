Российские консервы

За это время и ГРУ, и ФСБ осуществляли меры по насыщению агентурой Украины. Агентами тактического уровня, то есть шпионами и диверсантами, а также нанятыми здесь. Многие агенты были введены на нашу территорию и законсервированы здесь раньше времени.

Продолжайте в том же духе Российская армия бездарно увязла в Украине

Сейчас эти консервы потихоньку вскрывают, их ловят по всей стране. Большое спасибо населению за бдительность.

Среди русских очень популярным тезисом является уничтожение президента, чтобы поставить на его место сначала Медведчука, потом Януковича или еще кого-то. В принципе, эта задача и стояла перед диверсантами.

Все они над этим трудились. Люди, которые входили в Киев в первые два дня, тоже принадлежали к числу "нейтрализаторов" Зеленского.

Этот прорыв в столицу с надеждой на реставрацию Януковича выглядел совершенно глупо.

Консервы оказались "просрочкой"

Очевидно, что в России не знают реальных настроений наших граждан. И когда говорят, что было 3 покушения на Президента Зеленского, я думаю, что, возможно, даже больше.

В зависимости от того, на какой стадии покушения удавалось обезвредить злоумышленников контрразведке. Думаю, среди причастных были и вагнеровцы, и кадыровцы.

Да, россияне продолжат реализовать замысел по захвату нашей столицы. То отступление, которое наблюдаем там сегодня, является результатом искусной работы защитников Киева. Мы разрушили несколько их тактических планов и то наступление захлебнулось.

Жестокие обстрелы по гражданским – это симптом, что в России проблемы: