Російські консерви

За цей час і ГРУ, і ФСБ здійснювали заходи з насичення агентурою України. Агентами тактичного рівня, тобто шпигунами та диверсантами, найманими тут. Вони були введені на нашу територію та законсервовані тут завчасу.

Продовжуйте так само Російська армія бездарно загрузла в Україні

Нині ці консерви потихеньку відкривають, їх ловлять по всій країні. Велика подяка населенню за пильність.

Серед росіян дуже популярною тезою є знищення президента, щоб поставити на його місце спочатку Медведчука, потім Януковича чи ще когось. В принципі, це завдання і стояло перед диверсантами.

Всі вони над цим працювали. Ті люди, які входили до Києва у перші два дні, теж належали до числа "нейтралізаторів" Зеленського.

Цей прорив до столиці з надією на реставрацію Януковича виглядав абсолютно безглуздо.

План Росії провалився

Вочевидь, в Росії не знають реальних настроїв наших громадян. І коли кажуть, що було 3 замахи на Президента Зеленського, я думаю, що, можливо, навіть більше.

Залежно від того, на якій стадії замаху вдавалося знешкодити зловмисників контррозвідці. Гадаю, серед причетних були й вагнерівці, й кадирівці.

Так, росіяни продовжать реалізувати задум щодо захоплення нашої столиці. Той відступ, який спостерігаємо там сьогодні, є результатом вправної роботи оборонців Києва.Ми зруйнували декілька їхніх тактичних планів і той наступ захлинувся.

Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми: